فتح باب التعيين المباشر بدلا من العقود الخاصة التي كبدت القطاع النفطي مليارات على عمالة هامشية لم تحقق أي تنمية حقيقية في القطاع

زيادة الابتعاث الدراسي لموظفي القطاع لتطوير الأداء واكتساب المزيد من الخبرات وخلق البيئة الوظيفية الجاذبة



اسامة ابو السعود

بارك رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد عبدالله العبيدلي لزملائه العاملين بشركة البترول الوطنية وجميع القيادات بتدشين صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين تدشين مشروع الوقود البيئي كاملا بسواعد شبابية وطنية.

‏واشاد العبيدلي في تصريح صحافي بكلمات سمو ولي العهد والتي تعد دستورا عمليا ونهجا واضحا لجميع قيادات القطاع النفطي في المرحلة المقبلة بعدم الاعتماد على الكوادر غير الوطنية ، وكما قال سمو ولي العهد حفظه الله - ‏" اعتمدوا على ابناء الكويت ولا تعتمدون على الاجنبي"، موجها كل الشكر والتقدير لسموه على تلك الكلمات الطيبة.

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واكد العبيدلي ان كلمات سمو ولي العهد لامست عقول وقلوب جميع عمال القطاع النفطي واعطت حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهود ، وكذلك فتحت الافاق للشباب الكويتي الذي يحمل تخصصات دقيقة بان اعلى قيادات الدولة تحرص على ابناء هذا الوطن وتوفر فرص العمل لهم في اهم قطاعات الدولة الصناعية والانتاجية.

ودعا العبيدلي الى ضرورة فتح باب التعيين المباشر بدلا من العقود الخاصة والتي كبدت القطاع النفطي مليارات على عمالة هامشية لن تحقق اي تنمية حقيقية لوطننا الغالي.

كما طالب العبيدلي في ختام تصريحاته قيادات مؤسسة البترول بزيادة الابتعاث الدراسي لموظفي القطاع بمختلف الشركات لتطوير الاداء واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العالمية ، وكذلك لتحفيز العاملين وخلق البيئة الوظيفية الجاذبة.