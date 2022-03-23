قائمة «الأسرة» تتضمن حضراً وقبائل وسُنّة وشيعة ونساء.. أين المحاصصة؟

لا نريد من الحكومة دعماً مالياً أو مادياً.. فقط سهّلوا الإجراءات والقوانين

طارق عرابي - باهي أحمد



قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، ان الإجراءات الحكومية التي اتخذت بشأن وافدي الـ 60 غير حضارية وقد تكون غير دستورية.



وأضاف الصقر، في تصريح للصحافيين على هامش انتخابات الغرفة اليوم، «سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تفهم الموضوع وتبناه وتم إلغاء القرارات وصدر قانون جديد ويتم تطبيقه ولا توجد أي مشكلة».



وأشار الصقر إلى أنه لا يوجد أي دعم من قبل الحكومة لبيئة الأعمال في الكويت أو القطاع الخاص، لافتا إلى أنه خلال أزمة كورونا وجدنا كل الحكومات الخليجية تقوم بدعم القطاع الخاص إلا الكويت لم تدعم القطاع.



وأضاف «نحن لا نريد الدعم المادي أو المالي، نحن نريد تسهيل الإجراءات والقوانين وتخفيف وطأة القرارات على القطاع الخاص».



ونفى الصقر وجود محاصصة في قائمة الأسرة الاقتصادية، مبينا أن القائمة تتضمن حضرا وقبائل وسنة وشيعة ونساء، متسائلا في الوقت ذاته «أين المحاصصة في القائمة؟»، وشدد الصقر في الوقت ذاته على أن قائمة «الأسرة» تمثل الحس الوطني في الكويت.



وقال انه لا توجد خصخصة في الكويت، مبينا أن «الخصخصة تحتاج إلى برنامج مثلما حدث في المملكة المتحدة بداية الثمانينيات، وكذلك مثل البرنامج النرويجي، فالخصخصة تكون في قطاعات التعليم والنفط والغاز».



وأبدى الصقر تخوفه من ارتفاع أسعار النفط وأثره بـ «أن يكون بلوة على الكويت».



وحول رأيه في أن من يتصدر مجلس إدارة الغرفة يتحكم في القرارات، أبدى الصقر استغرابه قائلا «ياريت.. ياريت، «الغرفة» ليست لها أنياب ولا أظافر، وانما لدينا فكر وعمل نحاول من خلاله ترشيد القرار الحكومي، وليس لدينا أي سلطة على الحكومة».



وحول وجود عداء من الشارع لبعض التجار، قال الصقر: هناك تجار فاسدون من بينهم تجار يمارسون أنشطة غير مشروعة وليس لديهم ضمير، لكن أغلبية التجار أصحاب فكر ولديهم ولاء ووفاء للكويت وأهلها، فالكويت لم تقم إلا على سواعد التجار، والدستور قام بفضل الأسرة الحاكمة والتجار، وتاريخ الكويت السياسي كان التجار خلاله يتصدون لدعم الخزينة العامة للدولة.