

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بيلندا لويس، يرافقها مستشار تجاري أول السفارة سراج حاتم، ومسؤولة تنسيق الفعاليات سامانثا كيري، وذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومدير دائرة التدريب الكابتن علي المري.



وفي هذا السياق، اكد م.معن رزوقي عمق العلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين الكويت والمملكة المتحدة، مشيرا إلى التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات بشكل عام والتي تخص قطاع الطيران بشكل خاص.



وقال في حديثه لسفيرة المملكة المتحدة إن الخطوط الجوية الكويتية تسير وفق خطط مدروسة نحو التوسع في شبكة خطوطها وإطلاق وجهات جديدة، حيث ستطلق الشركة رحلاتها المجدولة إلى مدينة مانشستر، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022 بواقع 3 رحلات بالأسبوع خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



من جانبه، قال الكابتن عيسى الحداد: «يسعدنا اليوم استقبال سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بيلندا لويس، والتي شرفتنا بحضورها لمبنى الشركة للتعرف على تاريخ الخطوط الجوية الكويتية العريق وإنجازاتها والحقبات التي مرت بها على مدار 68 عاما منذ تأسيسها عام 1954».