

استعرض المستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن كتابه «حقائق وخفايا ذكرياتي» الذي تناول الأحداث السياسية والديبلوماسية التي عاصرها إبان عمله سابقا سفيرا وممثلا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة خلال أمسية ثقافية مميزة احتضنتها جنبات مكتبة الكويت الوطنية.



وتناولت الأمسية العديد من الأحداث التي عايشها أبوالحسن إبان تمثيله الكويت لدى الأمم المتحدة (1981 - 2003) ووثقها في كتابه حيث تمت مناقشة وعرض أهم ما تضمنه بشكل عام مع المحاور والحضور.



وتطرق أبوالحسن إلى محاولات الكويت الانضمام للأمم المتحدة مستعرضا رفض الاتحاد السوفييتي السابق وتدخله باستخدام حق الفيتو مرتين مما آخر انضمامها إلى عام 1963 وأصبحت العضو الـ 111.



وأضاف أنه عرض في كتابه تفاصيل العمل الذي قام به أثناء الغزو العراقي ومعايشته آنذاك للحدث في نيويورك وقربه الشديد من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، وهو يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أغسطس 1990 أمام ممثلين عن 182 دولة في قاعة ممتلئة عن آخرها، مشيرا إلى ما ترتب بعدها من تأثر وتصفيق طويل وحار من الحضور بعد الكلمة.



وأفاد بأن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافيير بيريز دي كوييار تحدث إلى سمو الأمير الراحل بعد الكلمة، مبينا له أنه يعمل في المنظمة منذ 15 عاما ومر عليه العديد من الرؤساء وهم يتحدثون لكنه لم يشهد من قبل تفاعلا بهذا الحماس.