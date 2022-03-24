دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي عن قيام القطاع بالتشغيل التجريبي لمحطة تحويل العارضية الرئيسية AX جهد 11/33/132/300 ك.ف اليوم الخميس بهدف رفع كفاءة محطة العارضية وبطاقة تصل إلى 720 ميغاوات.



وقال العتيبي إن هذه المحطة تعتبر من المحطات المهمة التي تعمل على زيادة القدرة بالشبكة الكهربائية، وجار العمل على تشغيلها عن طريق تحويل مسار الخط الهوائي 300 كيلوفولت الواصل بين محطة تحويل الدوحة الغربية ومحطة تحويل الصديق w مما يزيد من مرونة وكفاءة الشبكة الكهربائية. وأشار إلى أنه من المقرر أن تدخل المحطة الخدمة الأحد المقبل، وذلك من شأنه تقوية شبكة الـ 300 ك.ف وشبكة الـ 132 ك.ف بمنطقة العارضية وكذلك تعزيز شبكة الـ 33 ك.ف المغذية للمنطقة الصناعية بالعارضية، إضافة إلى تخفف ضغط الأحمال على محطة العمرية w.



وبين أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ 22 مليون دينار وتربط منطقة الدوحة والصديق، وتاريخ بداية عقد المشروع كان في شهر أغسطس 2017.