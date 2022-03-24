عاطف رمضان



قالــت مديـــر تنفيذ مشاريع مطار الكويت الدولي في وزارة الاشغال العامة م. مي المسعد في تصريح لـ«الأنباء» إنه تم الانتهاء من أعمال تركيب آخر قطعة خرسانية من السقف الداخلي لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب رقم 2، مشيرة الى انه تم تركيب آخر لوح هيكلي خرساني من اصل 36964 قطعة خرسانية مسبقة الصب التي تشكل كلها فيما بينها السقف الداخلي للمبنى.



وأضافت المسعد انه تم تصنيع وصب وتركيب هذه القطع الخرسانية من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات لجعل مبنى الركاب T2 صرحا معماريا عالميا متميزا.



ولفتت الى انه بذلك يكون قد تم الانتهاء من المرحلة الاساسية من عمر المشروع.