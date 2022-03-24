أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة ومقرر المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ضرورة استيفاء المشاريع المقامة في نطاق جون الكويت لكافة الاشتراطات البيئية وعدم تحميل المنطقة أي أعباء أو أحمال بيئية إضافية.



جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الأحمد إلى «كونا» بعد اجتماع المجلس الأعلى للبيئة أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.محمد الفارس. وقال الأحمد إن المجلس ناقش عددا من المشاريع التي تقع في نطاق جون الكويت والتأكيد على أهمية حماية المنطقة. وأشار إلى أن المجلس اعتمد أيضا عددا من المحميات الجديدة الزاخرة بالتنوع الأحيائي التي تشمل كائنات من الطحالب والرخويات والقشريات والأسماك والطيور التي ترد إلى هذه المنطقة بشكل مستمر في منطقة (الجديليات). وأوضح أن المجلس اعتمد كذلك مسيجة في منطقة (النويصيب) تتميز بالتربة الصالحة لاستزراع النباتات الفطرية وإكثارها في الموقع ليكون الموقع بنك بذور طبيعيا تابع للهيئة العامة للبيئة للنباتات الفطرية في المنطقة الجنوبية.