قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم إن المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اتفقوا على «الدعم الكامل» لمبادرة السعودية لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات يطلق عليها «شبكة غلوب-إي».



وقال الإبراهيم، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت، إن الاجتماع المغلق في ختام أعمال الدورة الرابعة ناقش عددا من المواضيع المهمة، موضحا أنه تم إقرار جدول الأعمال الذي يحمل العديد من المواضيع التي بحثت في الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه تم انتخاب السعودية رئيسا للدورة الرابعة والعراق نائبا للرئيس والجزائر مقررا لها.



وأضاف الإبراهيم، في تصريحه الذي جاء عقب اختتام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر، أنه تم كذلك الاتفاق على آلية استعراض الدول الأعضاء في متابعة تنفيذهم لاتفاقية مكافحة الفساد بالإضافة إلى «الدعم الكامل» لمبادرة السعودية لإنشاء منصة «شبكة غلوب-إي» الإلكترونية لتبادل المعلومات.



وذكر أن تعزيز التعاون بين الدول وتبادل المعلومات كان محورا أساسيا.