اختتم البنك الأهلي الكويتي بنجاح سلسلة شاملة من برامج التدريب على مهارات إدارة العلاقات والائتمان بالتعاون مع «يوروموني للتعلم».



وقال البنك في بيان صحافي، إن أكثر من 25 موظفا من إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي شاركوا في هذا البرنامج المصمم لتنمية وصقل مهاراتهم المصرفية من خلال تغطية ثلاثة مسارات رئيسية هي: تحليل إدارة العلاقة وهيكلة إدارة العلاقة وشؤون إدارة العلاقة. وقد استغرق كل مسار من تلك المسارات 45 ساعة من التعلم، بالإضافة إلى التدريب واستخدام المنصات الافتراضية وإجراء مراجعات جماعية وإنجاز مهام محددة قبل وبعد التدريب.



واستعرض مدربون من «يوروموني»، متخصصون في قطاع الخدمات المصرفية ممن يتمتعون بخبرة تتراوح بين 26 و30 عاما في هذا المجال، على المشاركين نمط تدريب نموذجي منظم، تم تصميمه وفق معايير محددة باستخدام مواد منتقاة خصيصا لخلق بيئة تعليمية محفزة لبناء الطاقات الإبداعية والقدرات الفكرية. كما عمل فريق «يوروموني» عن كثب مع الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي لضمان مواءمة محتوى التدريب الفني والسلوكي مع استراتيجية وخطة عمل البنك الأهلي الكويتي. وفضلا عن ذلك، ركز البرنامج على معالجة التحديات الناشئة في القطاع واقتراح الحلول الملائمة لإمكانية اتباع نهج عملي وفعال يعزز مهارات التفكير الإبداعي لدى المشاركين.



من جهتها، تحدثت، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش: «إن موظفينا هم الأصول الأكثر أهمية بالنسبة لنا ويشكلون القوة الدافعة لنجاحنا. ونحن في البنك، لدينا يقين راسخ في مدى أهمية دعم وتشجيع ثقافة التعلم، كما أننا نستثمر باستمرار في تدريب وتطوير القوى العاملة لدينا لتحفيز نمو وازدهار القطاع المصرفي الكويتي والمساهمة في بلورة رؤية الكويت 2035».



من جانبه، قال مايك جيل، مدرب المهارات الشخصية في «يوروموني»: «إن التزام البنك الأهلي الكويتي الراسخ بتنمية وصقل مهارات موظفيه قد انعكس بوضوح من خلال برنامج التدريب على مهارات إدارة العلاقات الأخير. وقد تعاون السيد عبدالله بهبهاني، مدير أول ـ التعليم والتطوير والسيد جميل جرجس، مساعد مدير عام ـ إدارة الموارد البشرية، معنا عن كثب في تصميم البرنامج بحيث يتماشى مع متطلبات المشاركين ويلبي الاحتياجات المستجدة لديهم». كما نوه أدريان جرانت، مدرب المهارات الفنية في «يوروموني»، «لقد كانت مشاركة الإدارة العليا في العروض المقدمة والمصممة على غرار أسلوب لجنة الائتمان والتي كان يتم تقديمها بنهاية كل مرحلة من مراحل البرنامج، مفيدة للغاية من حيث تعزيز التزامهم بهذه العملية، بالإضافة إلى تزويد الفرق بملاحظاتهم وتوجيهاتهم الإرشادية البناءة.