

على هامش تواجد البنك كشريك استراتيجي لمعرض الكويت للسيارات في مول 360 والذي تم افتتاحه بحضور ورعاية وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، وبحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، والذي يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، أعلن البنك عن تنظيم مسابقة ضمن الحملة التراثية «يا زين تراثنا»، والهادفة إلى إحياء التراث الكويتي القديم بمختلف أنماط الحياة التي عاشها الرعيل الأول من الآباء والأجداد في ذلك الزمان، حيث أعلن البنك عن تنظيم مسابقة خاصة للجمهور ومحبي التراث الكويتي، وذلك عن طريق دعوتهم للمشاركة بتصوير جناح حملة يا زين تراثنا في مول 360 على حسابهم الخاص على تطبيق الانستغرام واستخدام هاشتاق #يازين_تراثنا لدخول السحب للحصول على جائزة نقدية بواقع 100 دينار لكل فائز، علما بأنه سوف يكون هناك 3 رابحين مع تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك أماني الورع «إن حملة يا زين تراثنا تشهد إقبالا جماهيريا متزايدا يوما بعد يوم، نظرا للفعاليات المتميزة التي تضمنها الحملة، الأمر الذي دفع البنك إلى تنظيم هذه المسابقة على هامش مشاركته في معرض الكويت للسيارات». ووجهت أماني الورع الدعوة للمشاركة في هذه الحملة بتصوير جناح الحملة ومشاركة الصور عبر تطبيق الانستغرام وباستخدام هاشتاق #يازين_تراثنا، على شرط أن يكون حساب الشخص في وضع «عام» خلال فترة المسابقة مع متابعة حساب البنك التجاري على الانستغرام @altijaricbk متمنية حظا سعيدا للمتسابقين.



ومن الجدير بالذكر أن معرض الكويت للسيارات يعتبر أضخم حدث سنوي للسيارات في البلاد، ويحرص «التجاري» على المشاركة في مثل هذه المعارض لتقديم خدماته التمويلية والعروض والخصومات المميزة بمجال بيع وشراء وتأجير السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات لرواد المعرض، بما يؤكد الحرص على خدمة عملائه وتقديم الحلول التمويلية.