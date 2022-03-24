أعلنت شركة ميزان القابضة، عن نتائجها المالية لعام 2021 حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 245.1 مليون دينار بانخفاض 0.5%، وبلغت الأرباح التشغيلية 11.2 مليون دينار بانخفاض 34.7%، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 21.8 مليون دينار بانخفاض 14%، مشيرة الى أن الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 8.4 ملايين دينار بانخفاض 23%.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 16 فلسا للسهم الواحد، بإجمالي قيمة التوزيعات النقدية 58% من الأرباح المسجلة، وتوزيع أسهم خزينة بنسبة 2% (سهمان لكل 100 سهم يملكها المستثمر).



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «استمرت الشركة في عام 2021 في التركيز على الأهداف طويلة المدى التي تم التخطيط لها سابقا مع مواصلتنا تنمية استثماراتنا المختلفة، وبنفس الوقت عملنا على أن نجد حلولا فعالة لتحديات سلاسل التوريد والتضخم التي أثرت على المنتجين والمصنعين في جميع أنحاء العالم».



وأضاف الوزان: «تم تحقيق إيرادات قوية في عام 2021 واستمرت المجموعة في توسيع حصتها السوقية بفضل التنفيذ الصحيح لخططها. وقد أظهر فريق عمل ميزان إصرار ومرونة في ظل وجود ظروف وتحديات غير مسبوقة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «حققت إيرادات قطاع التصنيع والتوزيع الغذائي ارتفاعا ملحوظا في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ما يدل على نجاح الاستثمارات التي قامت بها الشركة لتطوير علاماتها التجارية الخاصة بها. وبذلك نبقى ملتزمين ببناء قدرات متطورة تمكننا من توسيع حصتنا السوقية وأن نكون كيانا أكثر قوة وثباتا في المستقبل، وذلك عن طريق التركيز على استراتيجيتنا والاستمرار في طرح علامات تجارية جديدة بالإضافة إلى الاستمرار في تنوع مجالات أعمالنا».



وأضاف: «نجح قطاع التجهيزات الغذائية في قطر في توريد الأغذية والمشروبات ضمن فعاليات كأس العرب 2021 من خلال العقد المبرم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقد كانت نسبة الحضور في الفعاليات أقل مما كان متوقع، وفي عام 2022، نتوقع إقبالا جماهيريا أكبر خلال فعاليات بطولة الفيفا لكأس العالم 2022».



واستعرضت شركة ميزان الأداء المالي خلال عام 2021 حيث حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 164.4 مليون دينار، بانخفاض يقدر بـ 0.7% مقارنة لعام 2020، وشكل إيراد مجال الأغذية 67% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 49.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 12.5% والخدمات الغذائية 5.3%، وارتفع إيراد قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية بنسبة 5.2%، وانخفض ايراد قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 8.7%، فيما انخفض قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 24.5%.



مجال غير الأغذية



وفي مجال غير الأغذية، بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 80.7 مليون دينار كويتي مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة لعام 2020، وتمثل إيرادات هذا المجال بنسبة 33% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 30.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية انخفضت إيراداته بنسبة 1.8%، وقطاع الصناعات ارتفعت إيراداته بنسبة 26.4%.