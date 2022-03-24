بيروت - بولين فاضل



بعد نجاحهما معاً في تعاونهما السينمائي الأول في فيلم «العارف» في الموسم السينمائي الماضي، يبدو أن كارمن بصيبص وأحمد عز سيتعاونان مجددا من خلال تجربة قادمة.



وفي التفاصيل، حسب تصريحات صحافية، فقد وافقت كارمن على تصوير حملة إعلانية جديدة لمصلحة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يشاركها أحمد عز في الحملة بعد نجاحهما معا في «العارف»، حيث حصلت كارمن على لقب «أفضل ممثلة سينمائية» عن دورها في الفيلم خلال حفل توزيع جوائز «joy awards» لعام 2021، على أن تعرض الحملة الدعائية خلال موسم رمضان.



على صعيد آخر، ما زالت حلقات الموسم الثالث والأخير من مسلسل «عروس بيروت» في نجاح مستمر، حيث يحقق العمل نسبة مشاهدة عالية عبر شاشة منصة «شاهد vip» ومحطة «أم بي سي»، والمسلسل من بطولة: ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ونخبة من الممثلين.