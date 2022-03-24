بذل مزيد من الجهد والعطاء والحرص على خدمة الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث قدم لسموه د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وعلي الموسى وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الامة ووزير دولة لشؤون الشباب، حيث أدوا اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة. وقد وجههم سموه بتوجيهاته السامية نحو مزيد من الجهد والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مؤكدا سموه على ضرورة التعاون البناء مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والمنفعة والرخاء على الجميع والحرص على خدمة الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان وفقا لمسؤولياتهم وان يكونوا أهلا للثقة والامانة التي أوليت لهم لما فيه مصلحة بلدهم الغالي، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.



وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا غرق عبارة لنقل الركاب في نهر شيتالاكا بمنطقة نارايانغانج وسط بنغلاديش والذي أودى بحياة عدد من ركابها وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا غرق عبارة لنقل الركاب في نهر شيتالاكا بمنطقة نارايانغانج وسط بنغلاديش مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.