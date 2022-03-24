أعرب أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية م.علي الفيلكاوي عن اعتزاز المهندسين والمهندسات بإتمام مشروع الوقود البيئي والرعاية السامية لإنجاز هذا المشروع، لافتا إلى أن الإشادة التي لقيتها الكوادر الهندسية والفنية الوطنية من لدن قيادتنا السياسية عند تدشينها إتمام المشروع وسام فخر على صدورنا جميعا.



وزاد م.الفيلكاوي، إننا نأمل أن تواكب مؤسسة البترول الكويتية وقياداتها الجديدة وشركاتنا النفطية هذه الإشادة وتنفيذ التوجيهات السامية بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع النفطي، لافتا إلى أن كلمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تعد خارطة طريق يجب علينا جميعا تنفيذها وصولا إلى الاستفادة القصوى من كافة الفرص الوظيفية المتاحة لتشغيل أبناء الكويت في هذا القطاع والتعلم والاستفادة من العمالة غير الكويتية في نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا في القطاع.