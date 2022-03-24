أسامة أبوالسعود



عبر عدد من ممثلي النقابات النفطية عن سعادتهم بتدشين مشروع الوقود البيئي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رافعين تهانيهم إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي وجميع العاملين في القطاع النفطي بهذا الإنجاز.



وفي تصريحات لـ «الأنباء»، أشاد النقابيون بتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حول ضرورة الاعتماد على العنصر الوطني، مشيرين إلى أن هذه التوجيهات تعد رسالة واضحة واجبة التنفيذ على الفور.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد العتيبي أن كلمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عقب الاحتفال بالتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي أثلجت صدور جموع العاملين بالقطاع النفطي، وهي تعد وساما على صدورنا جميعا، داعيا إلى البدء في تطبيق سياسة الإحلال التي كنا ننادي بها في اتحاد البترول منذ سنوات على ارض الواقع.



ولفت إلى أن القيادة السياسية تدرك بقوة جهود أبناء الكويت العاملين في القطاع النفطي والذين واصلوا العمل ليل نهار خلال أزمة كورونا، إذ تحملوا مسؤولية تشغيل جميع حقول الإنتاج والمصافي وموانئ التصدير ولم يتوقف الإنتاج لحظة واحدة خلال الأزمة، كما أنهم قاموا خلال الأزمة بإنجاز جديد يحسب لهم وهو تشغيل مشروع الوقود البيئي.



وأوضح العتيبي أن الأزمات التي يشهدها العالم حاليا ومنها الحرب الروسية - الأوكرانية أثبتت ضرورة تنمية وتطوير المشروعات النفطية في الكويت وفتح آفاق التوظيف وتعيين المزيد من الشباب الكويتي المؤهل في هذا القطاع الضخم.



عودة الدورات



من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض إن توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة الاعتماد على الكوادر البشرية الكويتية هي رسالة واضحة للقيادات النفطية بأهمية تكويت القطاع النفطي كاملا، ولا بد من إعادة الدورات التدريبية والتأهيل إلى سابق عهدها لمزيد من تطوير العمالة الكويتية والاعتماد عليها والإسراع بعملية التكويت في القطاع النفطي وهو ما ننادي به منذ سنوات.



دستور واضح



من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد العبيدلي إن كلمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تعد دستورا عمليا ونهجا واضحا لجميع قيادات القطاع النفطي في المرحلة المقبلة بعدم الاعتماد على الكوادر غير الوطنية، وكما قال سموه «اعتمدوا على أبناء الكويت ولا تعتمدوا على الأجنبي»، موجها كل الشكر والتقدير لسموه على تلك الكلمات الطيبة.



‏وأكد أن كلمات سمو ولي العهد لامست عقول وقلوب جميع عمال القطاع النفطي وأعطت حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهود، وكذلك فتحت الآفاق للشباب الكويتي الذي يحمل تخصصات دقيقة بأن أعلى قيادات الدولة تحرص على أبناء هذا الوطن وتوفر فرص العمل لهم في أهم قطاعات الدولة الصناعية والإنتاجية.



ودعا العبيدلي إلى ضرورة فتح باب التعيين المباشر بدلا من العقود الخاصة والتي كبدت القطاع النفطي مليارات على عمالة هامشية لن تحقق أي تنمية حقيقية لوطننا الغالي، كما طالب بزيادة الابتعاث الدراسي لموظفي القطاع بمختلف الشركات لتطوير الأداء واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العالمية، وكذلك لتحفيز العاملين وخلق البيئة الوظيفة الجاذبة.



تغيرات كبيرة



بدوره، قال ثمن رئيس نقابة بشركة «ايكويت» للبتروكيماويات طارق الفارس، الكلمات السامية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بفتح الآفاق لتوظيف الشباب الكويتي والاستغناء عن العمالة الأجنبية.



وطالب الفارس قيادات القطاع النفطي بترجمة هذه الرؤية السامية إلى واقع ملموس بـ «تكويت» القطاع النفطي كاملا، ونقل الخبرات من العمالة الأجنبية إلى العمالة الوطنية، لافتا إلى أن سوق العمل مليء بالخريجين الكويتيين المتخصصين بالمجالات العلمية والتقنية المطلوبة في القطاع النفطي.



وختم الفارس بالتأكيد على أن العالم أجمع يشهد تغيرات كبيرة تستدعي الاعتماد الكامل على العناصر الوطنية وخاصة في اهم منشآت الدولة وهي القطاع النفطي عصب الاقتصاد الكويتي ومصدر الدخل الوطني الأول.