عاطف رمضان



قالت وزارة التجارة والصناعة ردا على الشائعات التي تنص على ان «الوزارة ترفع تسعيرة طن الحديد المعروضة في موقعها الرسمي»، موضحة أن الحقيقة انها لم تقم بتسعير طن الحديد وانما تقوم بنشر سعر السوق المعروض في موقعها الرسمي وفقا لعمليات رصد مفتشي الوزارة اليومية وذلك خدمة منها للمستهلكين.



من جهة أخرى، اصدرت ادارة حماية المستهلك 84 ترخيصا خلال الاسبوع الماضي منها 47 ترخيصا تسلمته الادارة للعروض المجانية و19 ترخيصا للتنزيلات و10 تراخيص للعروض الخاصة و8 تراخيص اصدرها قسم العروض المجانية والاعلان.