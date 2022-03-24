أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع جمعية انجاز الكويتية على مدى يومين متتاليين خلال 22 و23 الجاري برنامج «مساري إلى المهنية»، الخاص بتأهيل الشباب الكويتي وحديثي التخرج من كلا الجنسين وصقل مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وورش عمل متعلقة بإدارة الوقت وكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية والتواصل الكتابي والشفوي ومفهوم القيادة للحصول على وظيفة والعمل بشكل فعال في بيئة عمل تنافسية مع تقديم شرح كامل عن القطاع الخاص ومميزاته.



وخلال البرنامج تم حضور 51 مشاركا، كما تم تسليمهم شهادات معتمدة من قبل جمعية إنجاز الكويتية في نهاية البرنامج.