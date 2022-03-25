مبارك الخالدي



أثارت الأحداث التي شهدتها مواجهة العربي والقادسية أول من أمس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد «التنشيطية» حالة واسعة من الجدل ليس بين خبراء الكرة فقط بل امتدت الى الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي.



فبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي 2-2، احتكم الفريقان الى ضربات الترجيح، ولم يحتسب حكم المباراة هاشم الإبراهيم احدى الركلات لصالح العربي بعد دخول الكرة المرمى وخروجها من الشباك غير المثبتة، ويطلق بعدها صافرة نهاية المباراة بفوز القادسية معتقدا انها خارج المرمى، ولكن بعد اعتراض لاعبي العربي ونظرا لعدم وجود تقنية الفار قام بمراجعة الحكام المساعدين، واستدعى لاعبي الفريقين ليعيد ركلتين للفريقين أضاع لاعب القادسية وسجل لاعب العربي ليفوز الاخضر ٦ - ٥ بركلات الترجيح.



من جانبه، أشاد عضو مجلس الادارة نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني بالفوز الذي حققه الاخضر على القادسية أول من امس في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2-2 وبلوغه المباراة النهائية.



وقال مندني عقب المباراة ان المكسب الحقيقي للاخضر هو مجموعة اللاعبين الشباب الذين قدمناهم في مباراة كبيرة وتفوقوا على انفسهم واثبتوا جدارتهم، رغم ان البطولة تنشيطية وربما هي تحصيل حاصل ودخلنا المباراة بنقص عددي لا يقل عن 15 لاعبا اساسيا، ولذك اشركنا هؤلاء النجوم من لاعبي فريق تحت 20 سنة وفريق تحت 17 سنة وقدموا اداء لافتا بعد ان عادوا بقوة الى المباراة رغم تقدم القادسية بهدفين. وحول الحادثة الجدلية بالعودة الى استكمال المباراة رغم صافرة النهاية، قال مندني ان من حق الحكم وفق القانون العودة عن قراره واستكمال المباراة مادام لم يدخل غرفة الملابس وكان متواجدا والفريقان في ارض الملعب وهذا ما حصل في الواقع.



مردود فني جيد



وقال مدرب القادسية ناصر الشطي ان المباراة كانت جماهيرية وجميلة كعادة مباريات الديربي بغض النظر عن كونها مباراة ضمن بطولة تنشيطية، مشيدا بالمردود الفني لها رغم الخسارة بركلات الترجيح.



واضاف ان المواجهة كانت في اطار بطولة ودية وعندما طلب منا العودة بعد صافرة النهاية طلبت من الفريق العودة واستكمال ركلات الترجيح فليس هناك اي مشكلة في ذلك، لافتا الى انه اشرك عددا من لاعبي فريق تحت 20 سنة الذي يخوض مباريات في جدول مزدحم ورغم ذلك ظهروا بشكل مميز وينتظرهم مستقبل واعد ومنهم فيصل الشطي، مؤكدا انه ليس من المدربين الذين ينظرون الى عمر اللاعب وكبره في السن فالعطاء داخل الملعب هو الذي يحدد المشاركة من عدمها وسنواصل السير على هذا النهج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



قرار صحيح



بدوره، حسم الخبير التحكيمـــــي مشعــــل العسعوسي حالة الجدل حول مدى قانونية عودة الحكم هاشم الابراهيم الذي ادار المباراة عن قراره حيث لم يحتسب هدفا للعربي بعد ان مرت الكرة من الشباك لكنه عدل عن قراره بعد احتجاجات كثيرة ليعود لاستكمال المباراة واحتساب الهدف، وهنا يقول العسعوسي ان المادة (5) من القانون والتي تتعلق بالحكم واضحة جدا وهي ان «سلطة الحكم تكون قبل واثناء وبعد المباراة، ويحق له اعادة الركلة من علامة الجزاء متى رأى انها تستحق الاعادة، فلذلك قرار هاشم الابراهيم صحيح مادام انه لم يعلن عن مغادرة ميدان اللعب حتى وان اطلق صافرته».



وأضاف: أما مسألة كيف تمت رؤية دخول الكرة خلال ركلة الجزاء فهذا الأمر متروك للجنة الحكام بعد تقديم تقرير من الحكم والطاقم المرافق له.