المشروع سيعمـل على زيـادة قدرة وكفـاءة الشبكات الكهربائية لجميع الدول الأعضاء في الهيئة

الإبراهيم: 3 مليارات دولار وفـورات اقتصــادية مقارنـة بتكلفــة مشــروع الربط البالغة 1.5 مليـار

عاطف رمضان



وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، يقدم بمقتضاها قرضا مقداره 35 مليون دينار (115.5 مليون دولار)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق، حيث وقع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي الرئيس التنفيذي م. أحمد الإبراهيم، ونيابة عن الصندوق المدير العام مروان الغانم، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم ان المشروع سيكون له منافع فنية واقتصادية كبيرة، وسيزيد قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية لدول الأعضاء في الهيئة وستكون الكويت أكبر المستفيدين منه، وسيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء بالكويت بنحو 2500 ميجاوات مما سيزيد من اعتمادية الشبكة الكويتية ويرفع من كفاءتها التشغيلية.



واضاف الغانم: سيكون للمشروع فوائد للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة لا تقل عن 500 ميجاوات.



من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون م.أحمد الإبراهيم ان المشروع يهدف إلى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء الشبكة في العراق، لافتا الى انه يساعد الدول الأعضاء في الهيئة على تعزيز شبكاتها الكهربائية الوطنية وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية بجميع الأوقات.



ولفت الإبراهيم الى ان المشروع سيساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاة»، والهدف الرابع «التعليم الجيد»، والهدف السابع «توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة»، الهدف الثامن «توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والهدف التاسع «الصناعة والابتكار والبنية التحتية»، والهدف الحادي عشر «توفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، والهدف السابع عشر «عقد شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».



وبين ان الربط الخليجي انطلق عام 2009 من الكويت بمشاركة 4 دول وفي 2011 تم استكمال المشروع بمشاركة 6 دول، مشيرا إلى أن دول الخليج حصدت ثمار هذا الصرح الذي ساهم في استقرارية نظم الكهرباء وتوفير الكثير من الكلفة الاستثمارية والتشغيلية لشبكات الكهرباء، مؤكدا ان الوفورات الاقتصادية حتى اليوم ما يزيد على 3 مليارات دولار مقارنة بتكلفة المشروع التي تقدر بـ 1.5 مليار دولار وبعد هذه الفترة دخلنا في مرحلة توسعة الربط الكهربائي لكي تواصل دول المجلس الاستفادة من هذا المشروع الاستراتيجي.



هذا، ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة بالكويت على مساحة 62 ألف متر مربع وتمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائي الدائرة بطول 255 كيلومترا لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في السعودية وتمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو جنوب العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول نحو 295 كيلومترا.



كما يتضمن توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشمل إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية بنحو 2500 ميجاوات وتعزيز الشبكة في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة الفاو لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.



ويعد قرض الصندوق الكويتي هو الأول الذي يقدم لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لتمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق، كما يعتزم الصندوق تقديم قرض ثان لتمويل المشروع وفق الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا في اتفاقية القرض الثاني.