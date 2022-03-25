ليلى الشافعي



شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في اجتماعات الجهات المعنية بشؤون القاصرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتنظيم الأمانة العامة للمجلس وباقتراح من مملكة البحرين عبر الاتصال المرئي.



وبهذه المناسبة، قال المدير العامة للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس ان «القصر» شاركت في الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين هيئات وجهات القاصرين في دول الخليج لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات.



وأضاف البرجس ان الهيئة استعرضت تجربتها في مجال التحول الرقمي والخدمات التي تقدمها الى المشمولين بالرعاية سواء عبر موقعها الإلكتروني او عبر تطبيق «سهل» الذي يمكن من خلاله إنجاز 40 خدمة خاصة بـ «القصر»، مشيرا إلى انها تعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة إلى 60 خدمة.