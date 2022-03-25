عبدالله الراكان



اختتمت التصفيات النهائية للموسم الثالث من دوري الإبداع الشبابي الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب في مجال الرسم بمشاركة جمعية الكاريكاتير الكويتية، وذلك مساء أول من أمس بمركز شباب القصور، حيث يعد ذلك جزءا من خطتها في دعم العديد من الأنشطة والمواهب الكويتية الشابة.



وتم اختيار 9 أعمال للأطفال والشباب المشاركين في دوري الرسم بعد أن تم تدريبهم منذ انطلاق الدوري أواخر شهر أكتوبر الماضي لتكريمهم في حفل ختامي يشمل مجالات حفظ وتجويد القرآن الكريم والرسم والمناظرات وكتابة القصص القصيرة والرياضيات وصناعة الروبوتات والبرمجة.



وفي هذا السياق، قال أمين سر جمعية الكاريكاتير الكويتية بدر المطيري لـ «الأنباء» إن التعاون للموسم الثالث على التوالي يأتي ضمن الشراكة الوطنية والمستمرة بين جمعيات النفع العام بالكويت مع القطاع الحكومي في تنمية المواهب الشابة ودعم الفنون والثقافة والذوق العام في المجتمع.



وأشار المطيري إلى سعي جميع الأطراف المسؤولة عن دوري الشباب بمجالاته الى المشاركة في التنمية البشرية المستدامة لدى الشباب والأطفال، مبينا تخصيص عدد من الخبرات والمدربين في مجالات الرسم من الجمعية ليشرفوا على تدريب وتلقين المواهب الشابة المشاركة في مجال الرسم خلال الأشهر الستة الماضية في فئات عمرية.



وأوضح أن هذه المشاركات من شأنها الدفع بثقة المشاركين علاوة على تفاعلهم مع فنانين مخضرمين في هذا المجال، متمنيا أن يستمر الاهتمام ودعم الشباب ومجالات الثقافة والفن بشكل عام ليكونوا من فناني الكويت مستقبلا يرفعون علمها في شتى بقاع العالم.



بدورها، قالت رئيس قسم الأنشطة الطلابية والجامعية في هيئة الشباب فجر المجادي إن الفعالية تستهدف فئة الشباب من 7 إلى 18 عاما، مضيفة أن الدوري الابداعي الشبابي يتضمن 7 مسابقات هي: الرسم والقرآن الكريم والروبوت والمناظرات والقصة القصيرة والبرمجة والرياضيات وهناك جوائز قيمة للفائزين بالدوري الابداعي الشبابي.