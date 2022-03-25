أسامة دياب



أكد السفير الأوكراني لدى البلاد د.اوليكساندر بالانوتسا أن بلاده كانت دائما وستظل إلى الأبد بلدا حرا وشعبا كريما.



ولفت بالانوتسا في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أنه قبل شهر واحد بالضبط، في الخميس الأسود، 24 فبراير، غزت روسيا أوكرانيا، وقد أخطأ المعتدي الروسي حينما حلم بأنه بإمكانه السيطرة على جميع أنحاء أوكرانيا في غضون أيام قليلة وذلك أنهم لا يدركون طبيعة الشعب الأوكراني.



وأضاف: نقول بكل ثقة ان العالم كله معنا، ونواصل العمل على مختلف المستويات لإجبار روسيا على السلام وإنهاء هذه الحرب الوحشية.



وأشار إلى أن الديبلوماسية الأوكرانية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المستويات المتاحة، وخطوة بخطوة نتحرك إلى الأمام.



وقال: سنعمل وسنقاتل حتى النهاية بأي طريقة ممكنة بكامل طاقتنا وبكل قوتنا.. سندافع بشجاعة وانفتاح عن وطننا الأم.. لن نتعب ولن نكل حتى يتحرر بلدنا، كما قال الرئيس زيلينسكي: «ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام».