قدم ثلاثة أعضاء في المجلس البلدي سؤالا بشأن أسباب تغيير أسماء اللوحات الإرشادية.



وقال الأعضاء عبدالله الرومي وحمدي العازمي ود.علي بن ساير في سؤالهم إن لمعالم الكويت التاريخية أهمية بالغة في حفظ تاريخ وجغرافيا الدولة، مضيفة أن للعبث بمسميات هذه المعالم أثرا سيئا على حفظ حقوق البلاد والعباد بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وبالتالي إننا نتوجه بالأسئلة التالية:



1 ـ كيف تم تغيير اللوحة الإرشادية الدالة على ثميلة الجويسري إلى ثملة الجوري؟



2 ـ هل تم تغيير الاسم في خرائط الكويت المعتمدة؟



3 ـ هل تم تعديل الاسم المزور إلى الاسم الأصلي مع تزويدنا بنسخة من ذلك؟



4 ـ في حال تم التعديل هل تمت مخاطبة وزارة الأشغال بهذا الشأن مع تزويدنا بنسخة من ذلك؟



5 ـ كيف وقع هذا التدليس ابتداء، ومن المتسبب، وهل تمت محاسبته مع تزويدنا بنسخة من الإجراءات؟