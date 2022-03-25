محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية مفلح العازمي في تصريح لـ «الأنباء» عن افتتاح مهرجان السلع الرمضانية بالسوق المركزي الرئيسي والسوق الفرعي ق1، بتخفيضات تشمل أكثر من 300 سلعة وتصل إلى 50%‎ على بعض الأصناف وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات والوكالات الموردة للجمعية.



وأضاف خلال الافتتاح بحضور المدير العام فهيد العازمي ونائبي المدير حسين المطيري ومبارك الهاجري وعدد من الموظفين، أن الجمعية حرصت خلال مهرجان رمضان لهذا العام على توفير مجموعات سلعية، وأصناف جديدة بأسعار تنافسية لخدمة المساهمين ورواد الجمعية، وذلك للحد من موجة الغلاء المصطنعة، مطمئنا بأن جميع السلع متوافرة خلال المهرجان وبكميات كبيرة.



وأشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إيصال التيار الكهربي وإتمام المرافق لصالة الأفراح وفرشها لاستقبال المناسبات الخاصة بالمساهمين وأبناء المنطقة بأقرب وقت، كما زف البشرى بأن الجمعية بصدد تسيير رحلة عمرة للأراضي المقدسة فور الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشؤون.



وشكر العازمي أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على جهودهم وعملهم المتواصل لتوفير الخدمات اللازمة وتحقيق النجاحات المتتالية، موضحا أن العمل بروح الفريق الواحد سر استمرار النجاح والريادة.