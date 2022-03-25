أعربت رئيسة نادي سلوى الصباح للفتاة والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد عن سعادتها لتكريمها من قبل (الملتقى الأول لرياضة المرأة العربية).



ووجهت الشيخة نعيمة في تصريح على هامش تكريمها بمقر جامعة الدول العربية الشكر إلى جمهورية مصر العربية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك وزير الشباب والرياضة المصري د. اشرف صبحي.



كما أعربت عن الشكر لجهود القائمين على الملتقى الذي يشهد عددا من البرامج والأنشطة المتعلقة برياضة المرأة ويكرم نخبة من الشخصيات الرياضية النسائية البارزة من مختلف الدول العربية.



وعبرت الشيخة نعيمة عن ارتياحها لرؤية الفتيات الرياضيات في هذا «العرس العربي» بحضور لفيف من الشخصيات المعنية، متمنية التوفيق للجميع وتكرار مثل هذه المناسبات.



واستعرضت في الوقت ذاته جهود رياضة المرأة بالكويت عندما كانت رئيسة للجنة حيث عملت على رياضة المرأة الكويتية ثماني سنوات، لافتة إلى أن البداية كانت خمس لعبات لتصل إلى 11 لعبة في عام 2019.



وبينت أن طموحها لرياضة المرأة الكويتية يتجاوز الحدود الخليجية والعربية ليصل إلى الحقل الآسيوي وكذلك الأولمبي، موضحة أن إحدى الفتيات الكويتيات حصدت ميدالية برونزية في التايكوندو على المستوى الآسيوي.



وأشارت كذلك إلى مشاركة الكويت في الأولمبياد، معربة عن تطلعها إلى المزيد من التقدم وتحقيق النتائج الإيجابية لرياضة المرأة «لكي تقف الفتاة الكويتية على منصات التتويج في المحافل الدولية».



وأوضحت الشيخة نعيمة أن ما تقوم به من مهام في خدمة الرياضة النسائية الكويتية والخليجية والعربية «واجب وطني تتشرف بأدائه ولا تنتظر من ورائه تكريما ولا جوائز».



وذكرت أن الكويت تسعى إلى تطوير مستوى الرياضة النسائية والارتقاء بها في الميادين كافة والدفع بها قدما إلى أعلى المراتب القارية والعالمية.