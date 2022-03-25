

القاهرة - محمد صلاح

يسعى العديد من أصدقاء الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض إلى عقد جلسة تصالح بينهما وإعادة الحياة الزوجية وعدم إتمام عملية الطلاق بشكل رسمي، بعد الخلاف الذي حدث بينهما وأدى الى مغادرة راندا منزل الزوجية، وحذفها صورها مع زوجها في «إنستغرام».



ولم يعتد الوسط الفني على ظهور الشرنوبي وراندا منفردين، فقد اعتادا الظهور معا منذ زواجهما من عام ونصف العام في كل المناسبات، خاصة أنها مديرة أعمال المطربة أنغام، وكان آخر ظهور جمع الثنائي في العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة»، ولم تحضر معه العرض الخاص لفيلم «11/ 11» الذي يشارك في بطولته.



وكشفت إحدى صديقات راندا أن هناك خلافات شديدة نشبت بين الزوجين في الفترة الأخيرة بسبب تواجد الشرنوبي بصفة دائمة مع إحدى الفنانات الشابات وظهوره معها بصفة مستمرة، كذلك حرصه على حضور العديد من الحفلات والمناسبات من دون علمها.