يقع بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبراً تكنولوجياً وأكثر من 300 من المعدات العلمية الحديثة.. ويستوعب 600 موظف

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية ماضية قدما في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول، متوقعة البدء بإنشاء المركز في أواخر سنة 2022 على أن يتم تشغيله في أوخر العام المالي 2025/2026.



وقالت المصادر انه تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للمركز والمستندات الخاصة بالمناقصة، تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذا لرغبة سامية لإنشاء كيان للتميز في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا في القطاع النفطي، وللتغلب على التحديات التكنولوجية التي تواجهها الكويت في أهم قطاعاتها وهو القطاع النفطي، والتي تتطلب من المؤسسة التعامل معها في المستقبل كي تتمكن من تحقيق التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للمؤسسة في مجال التكنولوجيا والبحث، حيث يهدف إنشاء المركز إلى خلق بيئة عمل مشجعة للعمل البحثي والعلمي وبناء وتطوير القدرات والكوادر الوطنية لمواجهة التحديات التكنولوجية والفنية، ومن الجدير بالذكر أن المركز سيقام على مساحة 250.800 متر مربع في شمال شرق مدينة الأحمدي، ويشمل 28 مختبرا تكنولوجيا وأكثر من 300 من المعدات العلمية الحديثة، بالإضافة إلى مركز مؤتمرات، وسيستوعب المركز من 400 إلى 600 موظف.



ومن الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب، وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية، ودعم العمليات التكريرية والبتروكيماوية المتكاملة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة الى تحديد الإمكانات التقنية المتطورة وأداء العمال في بيئة آمنة ونظيفة.