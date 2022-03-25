غادر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له جمهورية اندونيسيا اليوم الجمعة بعد مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال144 الذي عقد خلال الفترة من 20 وحتى 24 مارس الحالي.



وكان في وداع الغانم على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا عبدالوهاب الصقر وعدد من أركان السفارة.



وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري وأمين سر الشعبة النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة والنواب الدكتور هشام الصالح وناصر الدوسري ومبارك العجمي وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.