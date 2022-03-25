فريق المفتشين بالوزارة تلقوا تعليمات من الوزير الشريعان بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق

عاطف رمضان

تمكن فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة من ضبط محل في منطقة العاصمة يقوم ببيع اكسسوارات وشنط وملابس نسائية مقلدة لماركات عالمية مشهورة.

«الأنباء» رافقت فريق المفتشين الذين قاموا بهذه الجولة، وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء»، إن المفتشين قاموا خلال جولاتهم التفتيشية في الاسواق بمنطقة العاصمة بضبط احد المحلات التجارية يقوم بعرض سلع مقلدة لماركات عالمية مشهورة من الاكسسوارات والشنط النسائية والملابس، مشيرا إلى انه بناء على ذلك قام المفتشون بحصر الاعداد والتحفظ عليها وتم إعداد محضر ضبط وإغلاق المحل بشكل فوري.

وأضاف الظفيري ان مفتشي الوزارة حاليا ينتشرون ويتجولون في الأسواق في جميع محافظات الكويت وذلك لتطبيق قرارات وقوانين الوزارة.

ولفت الى أن الوزارة تراقب عمليات الغش التجاري والارتفاعات المصطنعة غير المبررة وغيرها من المخالفات الاخرى مثل المقلد والاحتكار وإخفاء السلع أو إذاعة أخبار غير صحيحة، وذلك بهدف ارتفاع الاسعار بطرق غير مشروعة.

وقال إن هناك توجيهات من قبل وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووكيل الوزارة محمد العنزي بتكثيف الجولات التفتيشية حتى يكون المفتشون بجانب المستهلكين في الأسواق.

وبين أن الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين بجانب الجولات التفتيشية المستمرة لمفتشيها على المحلات لتطبيق قرارات وقوانين الوزارة.