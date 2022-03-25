مفرح الشمري

يواصل مركز جابر الأحمد الثقافي جلساته الغنائية على خشبة المسرح الروماني وذلك بحضور جماهيري من مختلف الأعمار حيث أحيا كل من المطرب الإماراتي الشاب محمد الشحي والمطرب البحريني خالد فؤاد أمس الخميس، حفلا غنائيا مميزا قدما فيه مجموعة من الأغاني التي رددها معهم الجمهور المتواجد.

انطلق الحفل مع دخول الاماراتي محمد الشحي، الذي استهل وصلته بأغنية «مانام»، ثم أهدى جمهور الكويت اغنية «وطن النهار» ليقدم بعدها أغنية «كشف حساب» ذات الإيقاع السريع، والكلام العاطفي العذب والتي نالت استحسان الحضور.

وبعد استراحة قصيرة، صعد المطرب البحريني خالد فؤاد خشبة المسرح الذي خطف الأضواء بأغنية «سلام عليكم ياحبايب»، وأتبعها بأغنية «غالي غالي لو يبعد». ثم انتقل إلى أغاني فضل شاكر وقدم «يا غايب ليه ما تسأل» و«معقول» بأسلوب مختلف عما جرى تقديمه من قبل، حيث أضفى الروح الخليجية على الأغاني اللبنانية بالاضافة الى الأغاني المصرية ومنها اغنية «حبيبي يانور العين»، الحفل الغنائي تميز بالتنظيم والتعامل الراقي من قبل الشباب العاملين بالمركز الذين كانوا في قمة الذوق مع الجميع.