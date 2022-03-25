عقد لقاء أخوي في العقبة حضره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء العراقي د.مصطفى الكاظمي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء ـ بحسب «وام» ـ تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) انه تم بحث تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات خلال اللقاء.

وأضاف البيان ان اللقاء تناول تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها.

وتابع أن «اللقاء بحث التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية».

وأشار إلى أن «اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها، من أجل أمن المنطقة واستقرارها».