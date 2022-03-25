أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن السيطرة على حريق في خزانين لمنشأة نفطية في جدة دون إصابات أو خسائر بشرية.



وأعلنت قيادة التحالف، في بيان، عن وقوع عملية عدائية من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» في جدة، وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ان هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على امن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.



واكد العميد المالكي انه ليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ان الدفاعات السعودية دمرت مفخختين (مسيرتين) أطلقتا باتجاه نجران جنوب السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله «ان ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت اليوم 16 هجوما عدائيا»، مؤكدا ان قوات التحالف تمارس ضبط النفس من أجل الأشقاء اليمنيين لإنجاح المشاورات.



وحذر ميليشيات الحوثي من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة وعدم اختبار صبر قوات التحالف.



وكان التحالف اعلن ايضا تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان وعشر طائرات مفخخة استهدفت مدن ومصادر الطاقة في السعودية.



كما اكد التحالف «سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء بمنطقة صامطة» واستهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بمنطقة ظهران الجنوب.