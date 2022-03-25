دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية بشكل ممنهج ومتعمد مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.



وأكد د.الحجرف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن استمرار هذه الاعتداءات واستهداف المنشآت المدنية ومحطات الطاقة تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وإضرارا بالاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.



وأشاد د.الحجرف بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية والتي تمكنت من اعتراض وتدمير تسع مسيرات، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.