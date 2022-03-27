طارق سلطان: أداء «أجيليتي» خلال 2021 استثنائي.. ونتوقع نمو النتائج التشغيلية 20% في 2022

ندخل 2022 بثقة بفضل سجل حافل في تطوير أعمالنا بمسؤولية واستدامة.. ونثق بأن الأفضل أمامنا



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لعام 2021، حيث حققت صافي أرباح بلغت 977.4 مليون دينار، بما يعادل 464.36 فلسا للسهم الواحد، مسجلة بذلك قفزة نسبتها 2250% مقارنة مع 41.6 مليون دينار أرباحها خلال عام 2020.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 109 ملايين دينار بزيادة نسبتها 13.2%، فيما بلغت الإيرادات 486.2 مليون دينار محققة زيادة بنسبة 22.1%، كما شهدت صافي الإيرادات زيادة بنسبة 17.6%.



وتتمتع «أجيليتي» بميزانية عمومية جيدة مع أصول بقيمة 2.9 مليارات دينار، بما في ذلك 1.4 مليار دينار من أسهم شركة «DSV»، بلغ صافي الدين للعمليات المستمرة 324.4 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2021، وبلغ التدفق النقدي من العمليات 159.3 مليون دينار للعام 2021.



وكان مجلس الإدارة قد أعلن العام الماضي خطة لتوزيع أرباح نقدية بحد أدنى 20 فلسا للسهم الواحد عن الأعوام 2021 و2022 و2023، وفيما يخص العام الماضي، فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، وأسهم منحة بقيمة 20% (20 سهما لكل 100 سهم)، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.



صفقة «DSV»



في عام 2021، قامت أجيليتي ببيع قطاع أعمالها اللوجستي الرئيسي والمعروف باسم الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة GIL إلى شركة DSV - ثالث أكبر مقدم للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في العالم - مقابل 19.3 مليون سهم في شركة DSV.



ونتيجة لذلك أعلنت أجيليتي عن تحقيق أرباح غير متكررة تقدر بقرابة مليار دينار، وتمتلك أجيليتي اليوم 8% من شركة DSV، وأصبحت بذلك ثاني أكبر مساهم بالشركة.



أداء استثنائي



وتعقيباً على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي طارق سلطان: «لقد كان أداء أجيليتي خلال هذا العام استثنائيا، فبالإضافة إلى المكاسب غير المتكررة من بيع الخدمات اللوجستية GIL، كان أداء شركاتنا الأخرى جيدا وقد عادت ربحيتها إلى مستويات ما قبل فترة الوباء، ونتطلع لدفع وتيرة النمو بهذه الشركات في المستقبل كونها مساهما رئيسيا بعملياتنا الأساسية وأرباحنا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء».



وأضاف سلطان: «لقد أدت عملية بيع GIL الى تغيير هيكل الشركة بشكل جذري وإعادة رسم الأساس الجديد لنمو عملياتها المستمرة. وكما هو الحال، فقد أثرت جائحة كورونا على أعمال بعض الشركات لدينا خلال السنتين الماضيتين».



وتابع: «بالنظر الى المستقبل، على الرغم من ظروف السوق الصعبة والمخاطر الجيوسياسية، نتوقع أن يكون أداء الشركة من الأعمال المستمرة قويا بنسبة نمو في النتائج التشغيلية لا تقل عن 20% في عام 2022».



وشدد على أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة يواصل التركيز على زيادة وتعزيز القيمة للمساهمين، ونحن على ثقة من أنه مع مبادرات الاندماج والاستحواذ التي تتخذها الشركة جنبا إلى جنب مع مبادرات تنمية عملياتنا القائمة والجديدة ضمن كياناتنا ذات الحصة المسيطرة سنستمر في خلق قيمة للمساهمين على المدى المتوسط والطويل.



استثمارات الشركة



وتعليقا منه على استثمارات الشركة، قال سلطان: «نمتلك اليوم نحو 8% من شركة DSV، ثالث أكبر مقدم للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في العالم، ويمثل هذا الاستثمار جزءا كبيرا من ميزانيتنا العمومية، ونحن ما زلنا نهتم بمقومات هذا القطاع لأننا نؤمن أنه سيستمر في النمو».



وأضاف: «نتوقع زيادة مستوى الدين بما يتماشى مع احتياجات نمو أعمالنا، إلا أننا نعتزم إبقاء الاقتراض ضمن حدود معتدلة، وينصب تركيزنا الأول على النمو، فأجيليتي مشغل ومستثمر طويل الأجل في قطاعات متعددة.



وأوضح: «نهدف إلى خلق وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على الشركات في القطاعات عالية النمو ذات المقومات الراسخة، معززين في ذلك بفريق الإدارة من ذوي الخبرة العريقة، وأفضل ممارسات الحوكمة والتنسيق مع المساهمين».



وفيما يخص أداء الشركة خلال العام الحالي، قال سلطان: «ندخل إلى عام 2022 بثقة، فلدينا سجل حافل بالنجاح في تنمية وتطوير أعمالنا بمسؤولية واستدامة، وقد أثبتنا أننا نعرف كيف نخلق ونعظم القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا. نحن نثق في أن الأفضل ماثل أمامنا».



هيكل أعمال الشركة



قال سلطان إنه من الآن فصاعدا، سيقسم هيكل أعمال «أجيليتي» إلى قطاعين، هما: كيانات تمتلك فيها حصة مسيطرة، وأخرى تمتلك فيها حصة غير مسيطرة.



وفيما يخص الكيانات التي تمتلك فيها «أجيليتي» الحصة المسيطرة، فتستمر الشركة في امتلاك وإدارة مجموعة الشركات التي ساهمت تاريخيا بنسبة 80% من أرباح الشركة وهذه الشركات تمتلك فيها حصة مسيطرة.



وأوضح انه من بين هذه الكيانات تعتبر الخمس الأكثر مساهمة من الناحية المالية هي شركات أجيليتي للمجمعات اللوجستية، وترايستار، وناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وشركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز.



أما الكيانات التي تمتلك فيها «أجيليتي» الحصص غير المسيطرة، وذلك من خلال استثماراتها في القطاعات والمشاريع المتأصلة في مجالات الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتمثل حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه الاستثمارات. وتقدر قيمة الاستثمارات ذات الحصص غير المسيطرة مجتمعة ما نسبته 57% من أصول الشركة.



الكيانات ذات الحصص المسيطرة



٭ أجيليتي للمجمعات اللوجستية..



جاءت إيرادات الشركة لعام 2021 متماشية مع أدائها في العام 2020 الذي شهد زيادة في الطلب على المرافق التخزينية بسبب تخزين الشركات والهيئات الحكومية لمزيد من البضائع في مواجهة الانقطاعات المستمرة في سلاسل الإمداد.



ويستمر الطلب على مساحات التخزين في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا حيث تتواجد أجيليتي للمجمعات اللوجستية، لذا فهي تعمل على تحسين وزيادة أصولها من الأراضي لتلبية طلب العملاء المتزايد.



وقد قامت المجمعات اللوجستية خلال هذا العام بإضافة 150 ألف متر مربع تقريبا من المساحات التخزينية المشيدة. وقد كان أداؤها التشغيلي في الكويت والمملكة العربية السعودية وأفريقيا جيدا، وتتطلع إلى الدخول إلى أسواق جديدة لتحقيق نمو إضافي.



٭ ترايستار، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية..



وقد شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 16.5% للسنة كاملة مقارنة بنتائج العام الماضي. وقد تضاعفت ربحية الشركة مقارنة بعام 2020 تماشيا مع التوقعات. ويعزى هذا الأداء إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط العالمية، والأداء الجيد في قطاعي النقل والشحن، وأسعار تأجير بواخر سوائب النفط المواتية. تتوقع ترايستار أن يكون 2022 عاما آخر من النمو.



٭ شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)..

سجلت الشركة نموا في الإيرادات بنسبة 65.4% في عام 2021 مقابل العام الماضي. يعكس أداء الشركة الانتعاش الكبير في مجال الطيران التجاري وزيادة أعداد الركاب وأحجام البضائع. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت (ناس) تدابير متعددة لخفض التكاليف والتي كان لها أثر إيجابي على الأداء العام للشركة، كما أضافت الشركة عمليات جديدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا وبغداد وكينيا.



وأيضا، دعم هذا الأداء تطوير الشركة لمنصات وتطبيقات تكنولوجية تهدف إلى دعم الحكومات والركاب من خلال تعزيز الصحة والسلامة خلال السفر. في عام 2022، أعلنت كل من (ناس) وأجيليتي أنهما تجريان مفاوضات بشأن الاستحواذ المحتمل على شركة جون مينزيس، أحد أكبر مزودي خدمات الطيران في العالم.



٭ شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)..

حققت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 14% في 2021. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات من الخدمات ذات الصلة بالمطارات ومواقف السيارات بعد الزيادة التدريجية في حركة الطيران والفتح التدريجي لعمليات ومرافق مطار الكويت الدولي خلال الربع الثالث.



وتتوقع يوباك نموا تدريجيا في حركة الطيران خلال عام 2022 وما بعده ونظرة مستقبلية مواتية لأعمالها. كما أن يوباك مطور مشارك في مشروع ريم مول في جزيرة الريم بأبوظبي. وقد اكتملت أعمال التشييد بالمشروع بنسبة تزيد على 95% ومن المتوقع أن يتم افتتاح المتاجر المتعددة داخل المول خلال عام 2022. وقد تم افتتاح كارفور هايبر ماركت في ريم مول مؤخرا.



٭ شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز - المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك..

حققت نموا في الإيرادات بنسبة 32.1% في عام 2021 مدفوعة في ذلك بزيادة حجم التبادل التجاري والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحفيز نموها. وتسعى الشركة لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تساعدها على الحفاظ على نموها المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.



الكيانات ذات الحصص غير المسيطرة



تمتلك أجيليتي حصصا غير مسيطرة في مجموعة من الكيانات المدرجة وغير المدرجة وتمثل حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه الاستثمارات، وDSV شركة مدرجة في بورصة ناسداك كوبنهاغن. كما وتستثمر أجيليتي في مجموعة من الشركات الأخرى الممتدة عبر عدد من القطاعات مثل الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتقنيات سلاسل الإمداد. وقد بلغت القيمة الدفترية الكلية لهذه الاستثمارات 1.9 مليار دينار في نهاية عام 2021.



وتتمثل استراتيجية أجيليتي الاستثمارية في الاستحواذ على حصص في الشركات والأصول في الصناعات عالية النمو من أجل خلق قيمة لمساهميها، وفرصة لاستكشاف التقنيات والشركات المبتكرة التي يمكن أن تساعد الشركة على حماية واستمرارية أعمالها في المستقبل.