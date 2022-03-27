أعلنت شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو)، الشركة الرائدة في مجال التأجير التشغيلي في الكويت، عن مشاركتها في معرض الكويت للسيارات في (360) من تاريخ 23 مارس إلى 1 أبريل، داعية الجمهور إلى الاستفادة من هذه الفترة لزيارة جناحها والتعرف على منتجاتها وعروض التأجير التشغيلي الخاصة والمميزة التي سيتم طرحها للعملاء في 360.



وأوضحت الشركة أنها ستتيح للعملاء والزوار التعرف على مزايا ومواصفات تشكيلة واسعة من السيارات الحديثة من موديلات السنة التي تناسب كل الأذواق والاحتياجات من كافة الفئات العمرية، والتي ستعرض في جناح الشركة في المعرض. وأضافت أعيان أنها ستطلق خلال فترة تواجدها في معرض السيارات عرضا خاصا ومميزا لمدة 10 أيام فقط تحت شعار «أجرها وريح بالك» ولأول مرة «عداد مفتوح»، على كل موديلات السيارات المتوافرة لديها في خدمة التأجير التشغيلي.



ويندرج تواجد أعيان أوتو في 360 في إطار سعيها وحرصها الدائمين على التواصل مع الجمهور وخدمة عملائها في كل مكان، حيث تعتمد استراتيجية التواصل مع العملاء في كافة أماكن تواجدهم لإطلاعهم على أحدث العروض والمزايا والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها الكرام.



من ناحية أخرى واستكمالا للاستراتيجية الخاصة بشركة أعيان الكويت للسيارات والتي تسعى من خلالها الاستمرار في الريادة في قطاع السيارات في مجالات الخدمات المقدمة وتنوع المنتجات مع التركيز على التميز في خدمة العملاء وتقديم سبل لراحة بال العميل خلال التأجير وتم التركيز على إطلاق خدمات مميزة ومنها خدمة أعيان توصل لك والتي تهدف إلى راحة العميل وتقديم خدمة انجاز المعاملة بوقت قياسي وفي المكان الذي يختاره العميل والعديد من الخدمات التي تواكب الظروف الحالية وتكون بمنزلة ميزة للعملاء.



وأكدت أعيان سعيها المستمر لتطوير خدمة العملاء، من حيث التطور في خدمة العملاء وتحسين نظام متابعة العملاء من أجل تقديم تجربة ممتعة وراقية لعملاء التأجير التشغيلي، ويترافق ذلك مع تقديم باقات خاصة للنخبة من عملاء الشركة والتي تحقق لهم الرفاهية والتميز من خلال باقات مميزة توفر سبل لراحة بال العميل «الفاليو والفاليو بلس»، حيث نقدم من خلال هذه الباقات مجموعة استثنائية من الخدمات المميزة أثناء التأجير.