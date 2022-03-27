أسامة دياب



أكد السفير الپولندي لدى البلاد بافيل ليهوفيتش أهمية مساندة بلاده للاصدقاء والجيران، معربا عن سعادته لانطلاق حفل دعم الجالية الپولندية لأوكرانيا من بلد الانسانية. وقال ليهوفيتش في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الموسيقي الخيري الذي اقامته السفارة الپولندية لدعم الشعب الاوكراني بعد مرور شهر على الأزمة: نجحنا في جمع بعض الموسيقيين الپولنديين والأوكرانيين الذين عزفوا مجموعة من المقطوعات الموسيقية والقصائد الشعرية البولندية والاوكرانية كرمز للمساندة وتعبيرا عن دعم صمود الشعب الأوكراني، موضحا ان العالم كله يساند اوكرانيا في محنتها، مثمنا موقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا. وعن اجتماع 20 من السفراء المعتمدين لدى البلاد مع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، قال: سعداء بدعم الحكومة الكويتية ووزير الخارجية لاهتمامه واجتماعه مع السفراء لبحث القضية ذات الاهتمام المشترك وكيفية تقديم المساعدات الانسانية لمستحقيها وهذا ليس غريبا على الكويت التي تساعد المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية والحروب، مشيرا إلى موقف بلاده الصارم من الأزمة، لافتا إلى أنه من تقاليد الشعب الپولندي تقديم الدعم والمساعدة للشعوب المتضررة وأن يفتحوا قلوبهم للجميع، كاشفا عن وجود أكثر من 2 مليون لاجئ أوكراني في بلاده الآن.



وعما اذا تمت مناقشة موضوع اللاجئين الاوكرانيين مع الجانب الكويتي خلال الاجتماع: قال ليس في هذه المرحلة لأن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإيصال المساعدات للمتضررين لازالت جارية لذلك يجب علينا أن ننتظر.



بدوره، أشاد السفير الاوكراني لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا بدعم الكويت حكومة وشعبا لبلاده، مثمنا الدعم الذي حظي به من اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد والذين أعربوا عن دعمهم الكامل لبلاده، مشيرا الى انه من بداية الازمة وهو على اتصال دائم بشكل يومي مع سفراء الدول الاصدقاء والحلفاء. واضاف بالانوتسا: شكرا الكويت، شكرا لمساعدتها ودعمها، وشكرا للهلال الاحمر والاصدقاء الذين لا يمر يوما دون أن يأتوا السفارة تعبيرا عن دعمهم وتعاطفهم لنا نساء ورجالا واطفالا، لافتا الى ان العديد من المحللين توقعوا سقوط اوكرانيا خلال ايام قليلة جراء الغزو الروسي الا ان الشعب الاوكراني اظهر معدنه الحقيقي وبعد مرور شهر من العدوان مازال صامدا في وجه المعتدي، مشيرا الى أن سر قوة اوكرانيا يكمن في وحدة شعبها وتماسكه، مشددا على أنه على يقين أنها بلاده ستنتصر بفضل سواعد ابنائه. وأشار الى أن الحفل الموسيقي الذي اقامه السفير الپولندي يشارك فيه موسيقيون اوكرانيون بجانب نظرائهم الپولنديين للتعبير عن تعاطفهم ودعمهم لصمود الشعب الاوكراني.