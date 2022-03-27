بدر الكندري: «البورصة» أوفت بوعدها بتحقيق نمو متصاعد والارتقاء بمنظومة سوق المال

محمد العصيمي: الشركة مستمرة في ترويج سوق المال الكويتي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة



عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جمعيتها العامة العادية للعام 2021 يوم الخميس الماضي إلكترونيا، حيث تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 65 فلسا لكل سهم بمبلغ إجمالي 13 مليون دينار، وقد قرر مجلس إدارة الشركة تعديل الجدول الزمني بحيث تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 6 أبريل 2022، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 10 أبريل 2022.



وقد شهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.



الجمعية العمومية



وترأس الجمعية العامة العادية نائب رئيس مجلس الإدارة بدر الكندري، والذي تلا التقارير الصادرة عن النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور ونتائج المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وكذلك تقرير بملاحظات المساهمين.



وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأيضا تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إعادة تعيين بدر عادل سالم العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونج) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقبا للحسابات، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



أداء استثنائي



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال بدر الكندري: «حققت بورصة الكويت أداء استثنائيا هذا العام، حيث سجل صافي الربح زيادة من 12.6 مليون دينار إلى 15.9 مليون دينار، بزيادة 26.3% مقارنة بعام 2020، كما واصلت الشركة استراتيجيتها لتعزيز مساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كسوق إقليمي رائد».



وأشار الكندري إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته بورصة الكويت خلال العام، والتزام مجلس الإدارة بدعم استراتيجية الشركة، وذلك بالنظر إلى ما حققته من العديد من الإنجازات التي ساهمت في تطوير الشركة وسوق المال الكويتي.



وأضاف: «أوفت بورصة الكويت بالوعد الذي قطعته على نفسها واستمرت في النمو بوتيرة متصاعدة والارتقاء بمنظومة سوق المال، حيث واصلت التزامها باستراتيجيتها الراسخة، التي تواكب أفضل المعايير العالمية، وقطعت الشركة شوطا كبيرا تجاه استدامة أعمالها وعملياتها، وحث جميع المشاركين في السوق على اعتماد أفضل الممارسات المستدامة».



شكر وتقدير



واختتم الكندري تصريحه، برفع الشكر إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه، كما قدم الشكر للمساهمين على ثقتهم في شركة بورصة الكويت، وأعرب عن امتنانه الخاص إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وسائر المشاركين في سوق المال الكويتي لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.



كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما قدموه من إسهامات غير محدودة لمسار الشركة الاستراتيجي، ولما لها من أثر واضح بتطوير سوق المال الكويتي وارتقائه بفضل مشورتهم الحكيمة وخبرتهم الواسعة. كذلك تقدم بجزيل الشكر إلى كافة موظفي بورصة الكويت لمساهماتهم الفاعلة لتحقيق مساعي بورصة الكويت وأهدافها الاستراتيجية.



زيادة أحجام التداول



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن سوق المال الكويتي شهد زيادات ملحوظة في قيم وحجم التداول، حيث ارتفع حجم التداول من 53.6 مليار إلى نحو 84.6 مليار صفقة، أي بنسبة تزيد على 57.9% في حين شهدت القيمة المتداولة زيادة بنحو 26.6%، من نحو 10.8 مليارات دينار إلى نحو 13.6 مليار دينار، وبلغت القيمة السوقية لسوق المال في عام 2021 نحو 41.4 مليار دينار، بزيادة نحو 28.5% عن عام 2020.



وأشار العصيمي إلى أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة، قائلا: «بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت نحو 110.4 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 6% مقارنة بإجمالي موجوداتها للعام 2020 والبالغ 104.2 ملايين دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 52.8 مليون دينار إلى 60.6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 14.8%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية من 22.2 مليون دينار إلى 31 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بلغت نحو 39.7%».



وأشاد العصيمي بجهود بورصة الكويت المستمرة لترويج سوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها. فخلال عام 2021، قامت الشركة بتنظيم العديد من المنتديات الافتراضية والجولات التسويقية بمشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة تضمنت جلسات مع العديد من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول وسلسلة من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين المؤسسين.



مواصلة التطوير



واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بعد الجمعية العمومية بالتقدم بوافر الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، وشكر أعضاء الفريق التنفيذي وكافة موظفي بورصة الكويت على مساهماتهم وجهودهم الحثيثة.



وأعرب عن امتنانه العميق لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، لما قدموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها تأثير كبير على كافة جوانب تطور السوق ونجاحه، وأكد العصيمي التزام الشركة بالعمل على توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه وتعزيز الشفافية والحوكمة وزيادة السيولة وترسيخ ثقة المستثمرين ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله.





انتخاب مجلس إدارة لـ 3 سنوات مقبلة



انتخبت الجمعية العامة لشركة بورصة الكويت أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وقد أسفرت النتائج عن انتخاب كل من حمد الحميضي، وبدر الكندري، وبدر ناصر الخرافي وطلال جاسم البحر وخالد الفلاح، ورائد جواد بوخمسين، وفالح عبدالله الرقبة، ويوسف المناعي.



كما تم انتخاب بدر عبدالمحسن الجيعان وجاسم حسن زينل ودلال جعفر بهبهاني كأعضاء احتياط، وقد أعقب الجمعية اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذي قرر اختيار حمد الحميضي رئيسا لمجلس الإدارة، وبدر عبدالله الكندري نائبا له، للسنوات الثلاث المقبلة.





دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية



التزاماً منها بأهداف الاستدامة المؤسسية وسعيا للمساهمة في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية والمساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أصدرت شركة بورصة الكويت دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.



ويهدف الدليل إلى دعم الشركات المدرجة في الإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة، وإلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك المستثمرون والعملاء والموردون والمنظمون للحصول على معلومات شفافة ومنتظمة. كما استمرت الشركة في إطلاق برامج ومبادرات هادفة في المجالات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة المؤسسية والتعاون مع شركائها من المنظمات المحلية والعالمية الرائدة.