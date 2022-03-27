فاز رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز فهد الصولة بمنصب رئيس الاتحاد العربي للعبة بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي التي استضافتها الكويت مساء الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موري واتانابي وممثلي 16 اتحادا عربيا.



واعتبر الصولة فوزه بهذا المنصب إنجازا جديدا للحركة الرياضية الكويتية، وتأكيد على المكانة الكبيرة التي يحظى بها الرياضيون الكويتيون لدى نظرائهم في الوطن العربي والتي تحصلوا عليها بعد إنجازاتهم المميزة في عملهم سواء بالاتحادات العربية أو القارية أو الدولية وفي مختلف الألعاب.



كما صادقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي على تعيين الكويتي محمد عبدالرسول أمينا عاما للاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي ناصر الهلفي أمينا للصندوق في الاتحاد العربي.