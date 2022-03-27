بعض ملاك العقار يحاولون التحايل على القانون بتسكين عائلات في جزء من المبنى بهدف حماية أنفسهم من العقوبات

العنزي: أكثر من 200 منزل تم قطع التيار عنها منذ بدء الحملة وبعض الملاك يكررون المخالفة وإجراءاتنا بناء على بلاغات

دارين العلي



تستمر لجنة العزاب المشكلة من عدد من الجهات الحكومية بسعيها للقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة بين السكن النموذجي والخاص في عدد من المناطق بمختلف المحافظات.



ورافقت «الأنباء» أمس اعضاء اللجنة ممثلة بوزارتي الكهرباء والداخلية وبلدية الكويت بحملة على منطقة الجهراء لقطع التيار عن المنازل التي تم رصدها مخالفة لقوانين السكن الخاص.



وقال نائب رئيس الفريق فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري ان كشف البيوت المستهدفة في تلك المنطقة يضم 12 قسيمة قام اصحابها بمخالفة القانون عبر تسكين عزاب في عقاراتهم.



ولفت الى ان اللجنة التي تم تشكيلها في عام 2019 تقوم برصد المنازل المخالفة والتحقق منها من قبل الجهات المعنية ثم تصدر الكشوف بالمخالفين لقطع التيار عنهم بهدف وضع حد لهذه الظاهرة.



وشدد على ان الوزارة تقوم بدورها كجهة تنفيذية بتنفيذ قرارات القطع الموصى بها من قبل اللجنة بعد استيفائها جميع الاجراءات الخاصة بالتحقق من المنازل المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية كالإدارة العامة للمباحث.



ولفت الى ان الوزارة تقوم بفصل التيار سواء بشكل كامل او جزئي، لافتا الى ان بعض ملاك العقار يحاولون احيانا التحايل على القانون عبر تسكين عائلات بجزء من المبنى بهدف حماية انفسهم من العقوبات الا ان اعضاء الفريق لديهم الحكم والدراية بهذا الامر، اذ يقومون بالتحقق وقطع التيار جزئيا عن هذه العقارات.



وأكد الشمري انه لا تتم اعادة التيار إلا بعد التأكد من اخراج العزاب من المبنى وتسوية اوضاع المخالفين.



من جهته، قال من ادارة الرقابة الهندسية في محافظة الجهراء م. محمد العنزي ان الهدف الرئيسي من هذه الحملات محاربة ظاهرة العزاب في السكن النموذجي والخاص.



ولفت الى ان البلدية تقوم بإرسال مفتش للتأكد من وجود عزاب بناء على بلاغات واردة الى الادارة او عن طريق الجولات التفتيشية وتعزز البلدية اجراءاتها بكتاب خلص من ادارة المباحث والذي على اساسه تقوم بارسال الكشوف الى وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار عن العقارات المخالفة التي يثبت وجود عزاب فيها.



ولفت الى مشاركة رجال الداخلية كعامل امني مساند لأعضاء اللجنة في تنفيذ قطع التيار عن المباني تفاديا لأي تدخل او عرقلة من السكان.



وقال ان مالك العقار المخالف عليه مراجعة البلدية وتوقيع تعهد بإخراج العزاب ومن ثم التأكد من ذلك من قبل مفتشي البلدية لإعطائه لا مانع من اعادة التيار بعد تسجيل مخالفة تسكين عزاب بحقه لمخالفته القوانين المرعية.



ولفت الى وجود عدد كبير من المنازل المخالفة في الجهراء، لافتا الى ان المشكلة التي تواجه اللجنة هي قيام اصحاب العقارات بتكرار المخالفة وإعادة السكان العزاب مرة أخرى، لافتا الى انه تم قطع التيار عن اكثر من 200 منزل في الجهراء منذ بدء الحملة منذ 3 سنوات.



سكن عائلات.. عزاب



صادف وجود احد ملاك العقارات خلال عمل ضبطية الكهرباء على قطع التيار فحاول اقناعهم بعكس ذلك على اعتبار ان جميع من يسكن في المبنى من العائلات، وأثناء النقاش خرج احد السكان من البناء وهو من الجنسية الآسيوية فسأله رجال الضبطية ما اذا كانت اسرته برفقته فأجاب بالنفي امام المالك فما كان من اعضاء الضبطية الا ان قاموا بقطع التيار جزئيا رأفة بالأسر الموجودة في المبنى نفسه.



بيوت الصفيح



رصدت ضبطية الكهرباء عددا من بيوت الصفيح والعشوائيات خلال الحملة، موجهة تحذيرا الى المخالفين، حيث اكد الشمري ان الفريق سيعود الى المنطقة لرصد هذه المنازل وتوجيه انذارات لملاكها ومن ثم مخالفتهم في حال عدم الاستجابة.