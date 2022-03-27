نفى مسؤول في محافظة دمشق وجود أي مشاكل في توفير امدادات المحروقات من مازوت وبنزين أو حتى الغاز.



وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق ريدان الشيخ في تصريحات لإذاعة «ميلودي إف إم» المحلية أمس، إنه لم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية، ومازال التزويد بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرر من لجنة المحروقات.



وأضاف أن جميع القطاعات (عام، تدفئة، نقل، مخابز وغيرها) تأخذ حصتها والنسبة المخصصة لها حسب المقرر من المحروقات وهذه الكمية كافية.



وأوضح أنه من الممكن أن يتأخر تسليم الغاز لمدة 90 يوما وهو «أمر طبيعي»، ولكن الشخص الذي لا تصله رسالة المحروقات إما لديه مشكلة غياب الإنترنت أو هناك مشكلة بتفعيل البطاقة أو أن المعتمد «قليل حيلة» وهي حالات خاصة ويتوجب حلها.



وأشار إلى أن كميات المازوت كافية إذا ما استخدمت بشكل صحيح، والتقنين لتصل الكميات لكل القطاعات وبنفس السوية دون مشاكل، والسرافيس تحصل على 30 إلى 40 ليترا من المازوت يوميا حسب طول الرحلة.