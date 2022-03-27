عبدالعزيز الفضلي



يفتتح صباح اليوم الأحد الملتقى التدريبي الرابع للتوجيه الفني للتربية الإسلامية بمنطقة حولي التعليمية وعنوانه «بيرق التفكير» وتحت شعار «حبي لعملي عطاء لوطني» والذي سيقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري برعاية مدير عام المنطقة وليد بن غيث وبحضور الموجه الفني العام د.محمد الراشد وتستضيفه ثانوية مشرف للبنات.



وقالت الموجهة الأولى للتربية الإسلامية في المنطقة نادية الربيعان إن الملتقى يأتي في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من المواهب التدريبية الواعدة من رؤساء الأقسام ومعلمي ومعلمات التربية الإسلامية الذين تم تأهيلهم كصف ثان لدعم جهود وأنشطة التوجيه، كما يأتي في إطار التأكيد على أهمية ربط المسؤوليات والواجبات المهنية والرسالة التربوية، بالعطاء الوطني المخلص، مشيرة إلى أن رابط الحب للعمل والإخلاص له إذ هو واجب مهني أخلاقي، فإنه في الوقت نفسه تعبير وطني صادق للعطاء ولبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الغايات التربوية الوطنية المنشودة والتي تأتي ضمن أهداف التربية وما نص عليه الدستور في هذا الجانب.



وذكرت الربيعان أن جميع دورات الملتقى ستقام خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 12:30 وسيشارك في تقديمها عدد من رؤساء ورئيسات الأقسام ومعلمي ومعلمات التربية الإسلامية، وستستهل اليوم وغدا الاثنين بدورة «مهارات التفكير الإبداعي»، فيما ستقام على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء دورة بعنوان «مهارات التفكير الناقد»، وقد وجهت الدعوة لرؤساء الأقسام لمادة التربية الإسلامية في المراحل التعليمية الثلاث لحضور الملتقى.