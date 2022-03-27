أجرى وفد من المجلس البلدي زيارة إلى بلدية ماربيا بمحافظة ملقا الأندلسية جنوبي إسبانيا للاطلاع على آليات العمل والخدمات التي تقدمها البلدية وتجاربها الناجحة في عدة مجالات.



وقال رئيس الوفد م.عبدالسلام الرندي في تصريح لـ «كونا» أمس إن الوفد الذي يضم عضوي المجلس البلدي مشعل الحمضان وأحمد العنزي اجتمع مع رئيسة بلدية ماربيا ماريا أنخيليس مونيوث وعدد من مديري القطاعات الأساسية في البلدية، مضيفا أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع العلاقات المتميزة بين الكويت وإسبانيا والعلاقات الطيبة بين الشعبين.



وأشار الرندي إلى أن مونيوث رحبت بالسياح الكويتيين، لافتة إلى انهم يحظون باهتمام كبير ورعاية خاصة، لاسيما أن عددا كبيرا من الكويتيين يمتلكون منازل في المحافظة الأندلسية التي توفر لهم كل سبل الراحة وتذلل كل الصعوبات.



واوضح ان الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات ومد جسور التعاون بين بلدية الكويت والبلديات الإسبانية والاستفادة من خبراتها المتميزة في المجالات المشتركة بما يسهم في تحسين الخدمات وجودة حياة السكان.



وذكر ان الوفد الكويتي اطلع على خطط البلدية الأندلسية وتعرف على طبيعة علاقاتها مع باقي مؤسسات الدولة وكذلك الاشتراطات التي وضعتها للحفاظ على الهوية المعمارية للمباني التاريخية التي تعكس الحقب التاريخية والحضارية المختلفة، والخدمات التي تقدمها البلدية وعلاقتها مع المواطنين وآلية تقديم جميع المعاملات إلكترونيا وكذلك خطة الدورة المستندية لتقديم المعاملات وسرعة إنجازها.