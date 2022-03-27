رشيد الفعم



طالب النائب سعد الخنفور بضرورة الاهتمام بالعمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص من باب التشجيع لهذه الفئة للمساهمة الفعالة في برامج التنمية.

وقال الخنفور في تصريح لـ «الأنباء»، انه قدم سابقا اقتراحا بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والذي يقضي بزيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية.

وأوضح ان مواد القانون تنص على انه تتم زيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية والمستحقون للعلاوة بنسبة 100%، على أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنسبة 20% لتصبح 120% للحاصلين على أي من درجتي الدكتوراه والماجستير، وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية أو المساس بها إلا بقانون.

وأضاف الخنفور: تصرف المكافأة بجانب قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة، كما يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية.

وشدد على ضرورة إقرار اقتراحه لتمكين الشباب من الانخراط في العمل بالخاص بما يتسق وتوجهات السلطتين.