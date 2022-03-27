الدوحة - فريد عبدالباقي



قرر الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز السماح للاعبين الدوليين المشاركة مع أنديتهم خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي ستنطلق من 7 إلى 27 أبريل في السعودية بنظام التجمع.



وأعلن سانشيز أن اللاعبين الدوليين في صفوف أندية السد والدحيل والريان والغرافة سيحصلون على راحة سلبية لمدة شهر، عقب انتهاء مهمة الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا، وذلك بهدف إراحتهم قبل خوض فترة الإعداد والتجهيز لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي ستشهد إقامة معسكرات خارجية في أوروبا بالإضافة إلى خوض مباريات ودية مع منتخبات عالمية أواخر يونيو المقبل.



على صعيد متصل، يواصل المنتخب القطري تحضيراته لخوض المباراة الودية أمام سلوفينيا في الـ 8:30 مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المدينة التعليمية، ضمن أيام «FIFA Day» في مارس الجاري.



هذا، وأسند الدحيل مهمة تدريب الفريق الكروي الأول إلى الأرجنتيني هرنان كرسبو خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي قرر عدم استكمال مشواره مع الفريق حتى نهاية عقده بشهر يونيو المقبل، ليتسلم مهمة تدريب نادي بوتافوغو⁩ البرازيلي.



وكانت «الأنباء» أشارت في وقت سابق بتولي كرسبو مهمة تدريب الدحيل، ليقود الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يلعب الدحيل ضمن المجموعة الرابعة والتي ستقام منافساتها بمدينة بريدة السعودية.



ويبلغ كرسبو الملقب بـ «العقرب» من العمر 46 عاما ويمتلك مسيرة رائعة على الصعيد الاحترافي كلاعب، إذ لعب لأندية بارما ولاتسيو وإنتر في إيطاليا قبل أن ينتقل إلى تشلسي الإنجليزي، علما أنه اختتم مسيرته مع بارما كلاعب عام 2012.



إلى ذلك، نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على كورنيش الدوحة، احتفالية بمناسبة تأهل منتخبات السعودية واليابان وأوروغواي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. وجاءت الاحتفالية برفع الأعلام ترحيبا بالمنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى المونديال وبجماهيرها.