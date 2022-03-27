روجت الفنانة مي عز الدين لمسلسلها الرمضاني ( جزيرة غمام) وهي ترتدي زي الغجر في عمل درامي يعتمد على الأسطورة والخيال .

ونشرت مي عز الدين ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" البوستر الدعائي للمسلسل بصورتها فقط وهي ترتدي الزي الخاص بالنساء الغجريات ، وكتبت : " مسلسل جزيرة غمام .. رمضان 2022 ".

وتجسد الفنانة مي عز الدين دور "سندس الغجرية" التي تنتمي إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات ويقع في حبها الفنان أحمد أمين الذي يشارك في بطولة المسلسل، وتتوالى الأحداث.

ولاقت الصورة إعجاب المغردين وأشادوا بالفنانة مي عز الدين وتنويعها في الأدوار التي تقدمها ، وأنهالت عليها تعليقات تتمنى لها التوفيق والنجاح.

وتدور أحداث العمل في صعيد مصر في عشرينات القرن الماضي، حول جريمة قتل عائلية تقع في بيت شافع، الذي يعيش فيه مع أبنائه الثلاثة وابنته، حيث يقوم الابن البكر بقتل الابن الأصغر بتحريض من الابن الأوسط قبل هروبه من المنطقة، ويظهر القتيل في مكانٍ آخر ويتّضح أنه لم يمت.

وكان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مؤلف المسلسل قال ، في تصريحات تلفزيونية ، إن المسلسل سيكون شيقا للجمهور طوال أيام شهر رمضان، لأن احداثه خيالية ولا تمت للواقع بصلة وأقرب للحكاية الشعبية حول قرية صعيدية موجودة على البحر الأحمر وتحتوي على العديد من الأفكار.

ويشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، وعبد العزيز مخيون، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني ،ووفاء عامر، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى