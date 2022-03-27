تغير عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة قليلا مقارنة بنفس التوقيت من يوم الجمعة إلى 9ر79 مليون إصابة حتى الساعة 01ر12 ظهرا يوم السبت بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية، عند أقل من 1ر0% على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 09ر9 مليون حالة، دون تغيير كبير عن نفس التوقيت من يوم أمس.

وشهدت فلوريدا زيادة بنسبة 3ر0% في عدد الحالات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي إلى 89ر5 مليون إصابة.

وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد وفيات جراء كورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أودى المرض بحياة 103 أشخاص.