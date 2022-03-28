استقبل النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمكتبه صباح أمس وفد النيابة العامة لجمهورية مصر العربية المكون من المستشار محمد علي الشبيني مستشار المكتب الفني للنائب العام المصري ورئيس النيابة إسلام محمد الحديدي.



وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين النيابة العامة في الكويت ومصر وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة وطلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين.



حضر الاجتماع سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، ومن النيابة العامة بالكويت كل من المحامي العام الأول سلطان ماجد بوجروه ومدير نيابة التعاون الدولي طلال الفهد ونائب مدير نيابة التعاون الدولي طلال الفرج.