أشاد سفير جمهورية رومانيا لدى البلاد موجوريل إيوان ستانسكو بجهود الكويت ومبادراتها ودورها الكبير في دعم القضايا العادلة وتقديم المساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة في مختلف مناطق العالم. جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير ستانسكو لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير، وبحثا مجالات التعاون والتنسيق بشأن تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الأوكراني الذي يمر حاليا بأوضاع إنسانية صعبة.



وقال ستانسكو إن اللقاء تناول بحث التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية للاجئين الأوكرانيين في رومانيا بما يتوافق مع أهداف جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تعمل على تحقيقها وفقا لمبادراتها المتميزة في خدمة الإنسانية.



من جانبه، رحب الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» بزيارة السفير الروماني للجمعية، مؤكدا استعداد الهلال الأحمر للتعاون والتنسيق البناء مع جميع المنظمات الإنسانية والمجتمعية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في دول الجوار لأوكرانيا لاسيما رومانيا.



وقال الساير إن الهلال الأحمر الكويتي ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق سبيل ذلك، مشيرا إلى ان اللاجئين الاوكرانيين في حاجة ماسة إلى المساعدات.