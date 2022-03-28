عقد البنك الكويتي للطعام والإغاثة جمعيته العمومية السنوية، بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس إدارة البنك، حيث وافقت العمومية على اعتماد التقريرين الإداري والمالي.



وثمن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري الجهود التي تبذل من أعضاء مجلس الإدارة في مواصلة مسيرة الخير والعطاء للبنك، والذي بات في مصاف أبرز الجهات الخيرية في الكويت، والتي تساهم بتقديم الخدمات والمشاريع والمساعدات للمحتاجين والأسر المتعففة وغيرها من المشاريع الخيرية والإغاثة داخل الكويت.



وشكر الأنصاري المساهمين والعاملين بالبنك لجهودهم في المساهمة بتقديم الدعم للمحتاجين على مدار السنوات الماضية، مؤكدا ان البنك بات من صروح الخير التي تفخر بها البلاد من خلال الشراكة المجتمعية النموذجية الناجحة مع عدة جهات حكومية ومع القطاع الخاص، انطلاقا من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم الذي جبل عليه أهل الكويت.



وأكد الأنصاري ان جهود بنك الطعام تأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للمصلحة العامة، وتأكيدا على مسؤوليته الاجتماعية تجاه كل الأسر المحتاجة، موضحا ان تقديم المساعدات يتم وفق قاعدة بيانات لدى البنك يتم تحديثها لإضافة المتعففين والأسر الفقيرة لتوصيل المساعدات إليهم من خلال فريق تطوعي محترف قادر يغطي محافظات الكويت.