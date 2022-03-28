قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد إن عرض الاندماج الذي تقدمت به شركة المشاريع إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية سيؤدي إلى قيام كيان استثماري يعتبر من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الكيان سيكون أكثر تطورا وتنوعا ويتميز بالمرونة والقدرة على مواكبة المساحات الرقمية المتاحة.



وأشارت الشيخة أدانا، في أول مقابلة تلفزيونية منذ توليها منصبها في شركة المشاريع تم بثها على قناة «CNBC عربية»، إلى أن الكيان الجديد، الذي أطلقت عليه مجازا اسم «كيبكو بلاس»، سيكون له محفظة استثمارات في قطاعات متنوعة ومتعددة تشمل البنوك والبتروكيماويات والتأمين والصناعة والإعلام والعقارات مما يزيد من التحوط الذي يعتبر أمرا ضروريا، لاسيما في ظل التطورات الحالية التي يشهدها العالم.



وتابعت «لاحظنا أن لدينا شركتين قابضتين، فلماذا؟ لقد تغير النظام الأساسي لـ «القرين» وأصبحت شركة قابضة تمتلك حصصا في عدة شركات من بينها (إيكويت) وشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) وغيرها، ولذلك فإن الاندماج هو الخيار الأفضل لأنه سيساعدنا على التخلص من الشحوم الزائدة وسيعمل على خلق كيان قوي يستطيع التعامل بصورة أفضل مع الفرص التي توفرها الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات».



وتطرقت الشيخة أدانا خلال المقابلة إلى عملية الاندماج الأخيرة التي تمت بين شركتي «كامكو» للاستثمار و«جلوبل» والتي نتج عنها كيان جديد هو «كامكو إنفست»، واصفة العملية بالناجحة جدا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «كامكو إنفست» تدير حاليا أصولا يتجاوز حجمها 14 مليار دولار وأداء صناديقها هو الأول على مستوى الكويت.



وأضافت «الأمانة تقتضي أن أذكر أننا تسلمنا جلوبل شركة نظيفة، وهذه شهادة في صالح السيدة مها الغنيم وفريق إدارتها التنفيذية»، لافتة إلى أن نجاح هذا الاندماج شجع شركة المشاريع على الإقدام على تقديم عرض إلى شركة القرين للاندماج.



وردا على سؤال عن شركات المجموعة بعد استكمال عملية الدمج مع «القرين»، أكدت الشيخة أدانا أنه سيتم الاستمرار في دعم الشركات والإسراع في التحول الرقمي، في وقت قد يتم تنفيذ بعض عمليات التخارج مقابل الدخول في استثمارات جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمساحات الرقمية.



وحول مجموعة الخليج للتأمين، ذراع المجموعة في قطاع التأمين، تحدثت الشيخة أدانا عن صفقة الاستحواذ على عمليات شركة «أكسا» في منطقة الخليج والتي نجحت المجموعة في استكمالها، الأمر الذي أصبحت المجموعة بفضله متواجدة في 13 دولة في وقت ارتفعت فيه أرباح الخليج للتأمين العام الماضي لتصل إلى 50 مليون دينار.



أما على صعيد عمليات بنك برقان، فأوضحت أن البنك يركز على السوق المحلي الذي وصفته بأنه يبقى الأكثر أمانا واستقرارا، على الرغم من تواجده في عدد من دول المنطقة في تركيا والجزائر وتونس والعراق. ولفتت إلى أن البنك يعمل حاليا على التحول الرقمي لمواكبة متطلبات المرحلة على «أن نشهد نتيجة هذا التطور الجاري خلال الفترة المقبلة».



وأكدت الشيخة أدانا أن مشروع ضاحية حصة المبارك يمضي قدما حسب الخطة والجدول الزمني، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، مذكرة أن ضاحية حصة المبارك متكاملة ومتعددة الأغراض ينفذها القطاع الخاص في الكويت وقد تم بيع معظم الأراضي، كما تعمل شركة العقارات المتحدة على تطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية في الضاحية ومنها أبراج حصة وبيوت حصة والتي من المتوقع استكمالهما في نهاية عام 2023 و2024 على التوالي.



وتطرقت الشيخة أدانا في حديثها إلى شركة OSN الناشطة في قطاع الخدمات الترفيهية التلفزيونية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب حاليا على خدمات البث عبر الإنترنت، وفي هذا المجال عملت الشركة على إعادة تسمية تطبيقها لبث المحتوى الترفيهي إلى +OSN وذلك بعدما شهدت الشركة خلال الفترة القصيرة الماضية توظيف فريق عمل متخصص في مجال البث عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى إنتاج المحتوى الأصلي باللغة العربية.



وأكدت وجود رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة يلعب فيها التحول الرقمي والتكنولوجي دورا كبيرا، كما أشادت بالإدارة السابقة، مشددة على أنها قامت بدورها على أكمل وجه. وعبرت عن تطلعها إلى المستقبل وتحقيق الأهداف والطموحات بمساعدة فريق الإدارة التنفيذية في الشركة الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية، وبدعم من مجلس الإدارة.



سعر تبادل عادل



على صعيد التفاصيل التقنية الخاصة بعملية الاندماج، لفتت الشيخة أدانا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد سعر التبادل العادل بعد تعيين مستشار الاستثمار المستقل المعتمد، على أن يتم التوجه إلى الجهات الرقابية المعنية لأخذ الموافقات الرسمية اللازمة إلى جانب موافقة أصحاب المصلحة.



الاندماج سيزيد السيولة



شددت الشيخة أدانا على أن الاندماج سيصب في صالح جميع المساهمين، كما من المتوقع أن ينتج عنه سيولة أكبر. وأشارت إلى أن سهم شركة القرين يعد «ممسوكا»، حيث مستوى التداول منخفض إلى حد ما في الوقت الحالي والاندماج سيزيد من السيولة ومعدل الدوران في البورصة.